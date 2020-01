Australian Open 2020 Day 3 schedule – Wednesday’s Order of Play

Novak Djokovic and Ash Barty lead the line-up of superstars in motion at the moment on the Australian Open.

The complete Australian Open 2020 schedule for Day three.

Australian Open Day three schedule

All UK time. Chosen matches. All instances approximate – topic to vary

Rod Laver Area

From midnight

P. Badosa v P. Kvitova (7)



A. Barty (1) v P. Hercog



T. Ito v N. Djokovic (2)

From eight:00am

T. Zidansek v S. Williams (eight)



F. Krajinovic v R. Federer (three)

Margaret Court docket Area

From midnight

N. Osaka (three) v S. Zheng



C. Wozniacki v D. Yastremska (23)



T. Paul v G. Dimitrov (18)

From eight:00am

J. Thompson v F. Fognini (12)



M. Keys (10) v A. Rus

Melbourne Area

From midnight

J. Goerges v P. Martic (13)

Not earlier than 1:50am

C. Gauff v S. Cirstea



S. Tsitsipas (6) v P. Kohlschreiber



H. Hurkacz (31) v J. Millman

1573 Area

From midnight

C. Suarez Navarro v A. Sabalenka (11)



E. Mertens (16) v D. Kovinic



M. Berrettini (eight) v T. Sandgren



M. Mmoh v R. Bautista Agut (9)

Court docket three

From midnight

A. Li v S. Kenin (14)



E. Alexandrova (25) v B. Krejcikova



B. Paire (21) v M. Cilic



M. Polmans v D. Lajovic (24)

Court docket eight

From midnight

A. Sharma v A. Kontaveit (28)



A. Riske (18) v L. Zhu



D. Schwartzman (14) v A. Davidovich Fokina



N. Hibino v M. Sakkari (22)

Court docket 12

From midnight

Okay. Pliskova v H. Watson



M. Inglis/Okay. McPhee v L. Kichenok (14)/Z. Yang (14)



H. Kontinen/J. Struff v A. Seppi/L. Sonego



D. Sharan/A. Sitak v P. Carreno Busta/J. Sousa

Court docket 19

From midnight

S. Sorribes Tormo v V. Kudermetova



D. Evans (30) v Y. Nishioka



C. Garin v M. Raonic (32)



Q. Wang (27) v F. Ferro