Australian Open 2020 Day 4 schedule – Thursday’s Order of Play

Rafael Nadal and Simona Halep are each in motion on Thursday because the competitors builds on the Australian Open 2020.

Harriet Dart and Heather Watson are the final two remaining British stars in both the Males's or Ladies's competitions and can hope to advance at the moment.

HEARALPUBLICIST brings you the complete Australian Open 2020 schedule for Day four.

Australian Open Day four schedule

Thursday 23rd January

All UK time. Chosen matches. All occasions approximate – topic to vary

Rod Laver Enviornment

From 00:00am



G. Muguruza v A. Tomljanovic



L. Siegemund v Ok. Pliskova (2)

Not earlier than three:00am



E. Gerasimov v A. Zverev (7)

Not earlier than eight:00am



H. Dart v S. Halep (four)



R. Nadal (1) v F. Delbonis

Margaret Courtroom Enviornment

From 00:00am



B. Bencic (6) v J. Ostapenko



D. Medvedev (four) v P. Martinez



P. Hon v A. Kerber (17)

Not earlier than eight:00am



A. Seppi v S. Wawrinka (15)



E. Svitolina (5) v L. Davis

Melbourne Enviornment

From 00:00am



D. Vekic (19) v A. Cornet



J. Moore/A. Sharma v A. Barty/J. Goerges



A. Bolt v D. Thiem (5)

Not earlier than 7:45am



N. Kyrgios (23) v G. Simon

1573 Enviornment

From 00:00am



C. Bellis v Ok. Muchova (20)



G. Monfils (10) v I. Karlovic

Not earlier than three:30am



T. Fritz (29) v Ok. Anderson



D. Jakupovic/R. Olaru v T. Babos (2)/Ok. Mladenovic (2)

Courtroom three

From 00:00am



Z. Diyas v A. Blinkova

Not earlier than three:00am



L. Hewitt/J. Thompson v J. Nam/M. Track



J. Munar v A. Popyrin

Not earlier than 7:00am



M. Ymer v Ok. Khachanov (16)

Courtroom 5

From 00:00am



S. Arends/R. Berankis v J. Melzer (12)/E. Roger-Vasselin (12)



M. Demoliner/M. Middelkoop v T. Sandgren/J. Withrow



J. Duckworth/M. Polmans v A. Harris/C. O’Connell



Y. Lee/F. Wu v S. Kenin (16)/B. Mattek-Sands (16)

Courtroom 7

From 00:00am



M. Pavic (10)/B. Soares (10) v L. Bambridge/B. McLachlan



S. Sorribes Tormo v A. Kontaveit (28)



E. Perez (12)/S. Stosur (12) v L. Arruabarrena/O. Jabeur



P. Gojowczyk v P. Carreno Busta (27)

Courtroom eight

From 00:00am



S. Johnson/S. Querrey v C. Hsieh/Y. Lu



A. Rodionova v Ok. Bertens (9)



D. Goffin (11) v P. Herbert



G. Garcia Perez/S. Sorribes Tormo v M. Adamczak/Ok. Srebotnik

Courtroom 10

From 00:00am



G. Minnen/A. Van Uytvanck v S. Aoyama (10)/E. Shibahara (10)



Y. Duan (9)/S. Zheng (9) v H. Carter/L. Stefani



N. Cacic/D. Lajovic v M. Gonzalez (15)/F. Martin (15)



S. Hsieh (1)/B. Strycova (1) v M. Bouzkova/T. Zidansek

Courtroom 11

From 00:00am



R. Ram (11)/J. Salisbury (11) v M. Fucsovics/C. Norrie



V. Kudermetova (13)/A. Riske (13) v S. Peng/S. Zhang



Ok. Muchova/J. Teichmann v C. Gauff/C. McNally



C. Bellis/M. Vondrousova v E. Mertens (three)/A. Sabalenka (three)

Courtroom 12

From 00:00am



J. Chardy/R. Lindstedt v P. Cuevas/G. Pella



A. Pavlyuchenkova (30) v T. Townsend



G. Duran/D. Schwartzman v L. Kubot (2)/M. Melo (2)



Ok. Flipkens/T. Townsend v T. Maria/A. Sevastova



D. Jurak/N. Stojanovic v Ok. Bondarenko/A. Krunic

Courtroom 13

From 00:00am



X. Han/L. Zhu v N. Kichenok/S. Mirza



N. Basilashvili (26) v F. Verdasco



S. Kwon/J. Millman v S. Gonzalez/Ok. Skupski



A. Blinkova/Y. Wang v A. Kontaveit/M. Minella

Courtroom 14

From 00:00am



E. Alexandrova/I. Bara v Ok. Christian/A. Guarachi



I. Swiatek v C. Suárez Navarro



H. Hurkacz/V. Pospisil v J. Murray (14)/N. Skupski (14)



B. Krejcikova (four)/Ok. Siniakova (four) v A. Friedsam/L. Siegemund

Courtroom 15

From 00:00am



G. Barrere/A. Mannarino v U. Humbert/F. Tiafoe



N. Hibino/M. Ninomiya v L. Hradecka (11)/A. Klepac (11)



A. Cornet/F. Ferro v Z. Diyas/E. Rybakina



D. Collins (26) v Y. Putintseva

Courtroom 19

From 00:00am



A. Bedene v E. Gulbis



Y. Sugita v A. Rublev (17)



S. Kuznetsova v C. Giorgi/Ok. Peschke (eight)



D. Schuurs (eight) v F. Stollar/D. Yastremska

Courtroom 22

From 00:00am



D. Krawczyk/J. Pegula v I. Begu/Ok. Pliskova



E. Mertens (16) v H. Watson



M. Sakkari/A. Tomljanovic v G. Dabrowski (6)/J. Ostapenko (6)



J. Isner (19) v A. Tabilo