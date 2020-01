Sitharala Sirapadu Song From Ala Vaikunthapurramloo | Song Lyrics Download Full Video

Right here is the much-awaited Sitharla Sirpadu music lyrics. The music lyrics have been written by a instructor from Srikakulam. This music was not launched together with the remaining songs. The movie’s album was composed by S.Thaman.

Ala Vaikuntapuramuloo, which was launched on 12th January 2020 stars Allu Arjun, Pooja Hegde, Sushanth, Nivetha Pethuraj, Tabu in lead roles. The movie is written and directed by Trivikram. Listed below are the lyrics, learn and sing alongside.

Sitharala Sirapadu Tune Lyrics

Sitharala sirapadu Sitharala sirapadu



Pattu pattinaadaa voggane voggadu



Gatharalu nadipeti sitharala sirapadu



Manthanaalu chesinadu sitharala sirapadu



Vooruru voggesina voddhandudu voggadu

Goppodi aambothu rankesi kummabothe



Goppodi aambothu rankesi kummabothe



Kommuloodadeesi mari peepaloodinaduro

Yadamippi marri chettu dheyyala kompante



Yadamippi marri chettu dheyyala kompante



Dheyyamutho kayyaniki thodakotti dhigaadu

Ammori jaathralo onti thala ravanudu



Ammori jaathralo onti thala ravanudu



Guntalenta padithenu gudhi gunda chesinadu



Guntalenta padithenu gudhi gunda chesinadu

Varadhalo guntagaallu chikkukoni bikkumante



Varadhalo guntagaallu chikkukoni bikkumante



Eedeedhukuntu poyi eedchukocchinaaduro



Eedeedhukuntu poyi eedchukocchinaaduro

Varnodu vasthadu dhammunte rammante



Varnodu vasthadu dhammunte rammante



Rommumeedokkatichi kummi kummi poyaadu



Rommumeedokkatichi kummi kummi poyaadu

Padhi mandhi laagalnei panimola sorasepa



Padhi mandhi laagalnei panimola sorasepa



Odupuga ontisettho oddukatukochinaadu



Odupuga ontisettho oddukatukochinaadu

Samusesi kandathoti dhenikaina gattipoti



Samusesi kandlathoti dhenikaina gattipoti



Adugadugu yesinada aduge inti nadakabovu

Sitharala sirapadu sitharala sirapadu



Utharala oori sivara sitharala sirapadu



Gandupilli soopulatho gundelona gucchadu

Sakkanamma yenakabadda pokirollaniragadanthe



Sakkanamma yenakabadda pokirollaniragadanthe



Sakkanamma kallallo yela yela sukkalocche



Sakkanamma kallallo yela yela sukkalocche